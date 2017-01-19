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Beytüşşebap eski Kaymakamı Güntepe gözaltına alındı
Kaymakamlara FETÖ/PYD operasyonu

FETÖ'den gözaltına alınan kaymakam Güntepe, Tokat'a getirildi (2)

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan ve daha sonra Tokat'a getirilen eski...

FETÖ'den gözaltına alınan kaymakam Güntepe, Tokat'a getirildi (2)

EŞİ DE GÖZALTINA ALINDI
Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında Kayseri'de gözaltına alınan ve daha sonra Tokat'a getirilen eski Beytüşşebap Kaymakamı ve Elazığ Valiliği Hukuk Müşaviri Kadir Güntepe'nin eşi Zeynep Güntepe de bugün gözaltına alındı.
Kayseri'de gözaltına alınan Zeynep Güntepe'nin geçmiş yıllarda örgüte yakın özel şirketlerde görev yaptığı öne sürüldü. Ayrıca Kadir Güntepe ile ilgili yeni bilgilere ulaşıldı. Kadir Gültepe'nin Ankara'da Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü'nde eğitimini sürdürdüğü sırada, örgütün ortaokul öğrencilerine ağabeylik yaptığı öğrenildi.
Soruşturma sürüyor.

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