Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Arbel Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan ve çalışanı Davut K. tutuklandı. Arslan’ın kardeşi Hasan Arslan ile şirketin diğer çalışanı Bilal K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Polis Mahmut Arslan’ın diğer kardeşleri Hüseyin ve Ali Arslan’ı arıyor.
FETÖ'den gözaltına alınan işadamı Mahmut Arslan tutuklandı
Hakim karşısına çıkan şüphelilerden Arbel Gıda Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Arslan ve çalışanı Davut K. tutuklandı. Arslan’ın kardeşi Hasan Arslan ile şirketin diğer çalışanı Bilal K. ise...
09 Temmuz 2018 Pazartesi 02:09
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