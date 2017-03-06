FETÖ'den gözaltına alınan eski polisler adliyeye sevk edildi

BURSA'da FETÖ / PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 29 eski polis ile açığa alınan 3 müftülük çalışanı, bu sabah adliyeye sevk edildi.



FETÖ/PDY terör örgütünün emniyet yapılanmasına yönelik operasyonda, ByLock kullandığı tespit edilen, aralarında eski emniyet müdürlerinin de bulunduğu 72 kişi Bursa Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. Şüphelilerin, FETÖ'nün gizli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları tespit edilirken, aralarında emniyet müdürü ve diğer rütbelerde görevliyken Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile ihraç edilen ve açığa alınan 72 eski emniyet personeli Bursa merkezli Ankara, İstanbul, Kocaeli, Bilecek, Kayseri, Tokat ve Manisa'da eş zamanlı yapılan operasyon sonucu gözaltına alındı.



Gözaltına alınan şüphelilerden Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 29 şüpheli polis bu sabah adliyeye çıkartıldı.

Bu arada Bursa il Müftülüğü'nde çalışırken açığa alınan 3 eski çalışan da, haklarında çıkartılan karar ile yakalanıp bugün adliyeye sevk edildi.

