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FETÖ'den gözaltına alınan eski başkan adli kontrolle serbest

ANTALYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Korkuteli eski Belediye Başkanı Hasan Gökce, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması...

FETÖ'den gözaltına alınan eski başkan adli kontrolle serbest
ANTALYA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan Korkuteli eski Belediye Başkanı Hasan Gökce, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Korkuteli eski Belediye Başkanı Hasan Gökce, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 25 Temmuz Çarşamba günü gerçekleştirilen operasyonla Alanya ilçesinde gözaltına alındı. 
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirilerek işlemleri yapılan Gökce, dün öğleden sonra adliye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından tutuklanma istemiyle Antalya 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Gökce, adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
VEKİLLİK İÇİN İSTİFA ETMİŞTİ
Korkuteli'de 2 dönem MHP'den belediye başkanlığı yapan Hasan Gökce, geçen yıl Temmuz ayında MHP'den ihraç edilmişti. Daha sonra İYİ Parti'ye katılan Hasan Gökce, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimi'nde milletvekili adaylığı için belediye başkanlığı görevinden istifa etmiş, ancak aday gösterilmemişti.

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