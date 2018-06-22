FETÖ'den gözaltına alınan emekli polis serbest

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli polis İhsan Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emekli polis memuru İhsan Ö.'yü düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli polis İhsan Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emekli polis memuru İhsan Ö.'yü düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.