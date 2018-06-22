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FETÖ'den gözaltına alınan emekli polis serbest

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli polis İhsan Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü...

FETÖ'den gözaltına alınan emekli polis serbest

Hakan AKGÜN/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan emekli polis İhsan Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında emekli polis memuru İhsan Ö.'yü düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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