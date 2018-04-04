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FETÖ'den gözaltına alınan 2 kaymakamın sorgusu sürüyor

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()- MARDİN'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün açığa alınan, ardından akşam saatlerinde gözaltına alınan Dargeçit ve Ömerli kaymakamlarının sorgusu sürüyor. Aynı zamanda Belediye Başkan Vekili de oalan...

FETÖ'den gözaltına alınan 2 kaymakamın sorgusu sürüyor

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, ()- MARDİN'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında dün açığa alınan, ardından akşam saatlerinde gözaltına alınan Dargeçit ve Ömerli kaymakamlarının sorgusu sürüyor. Aynı zamanda Belediye Başkan Vekili de oalan gözaltındaki iki kaymakamın yerine Midyat ve Yeşilli kaymakamları vekâleten atandı.
Dargeçit Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yaşar Yeşiltaş ile Ömerli Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Erol Korkmaz, dün, Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında önce İçişleri Bakanlığı'nca açığa alındı, ardından gözaltına alınarak konutları ve makamlarında arama yapıldı. İki kaymakamın Mardin Emniyet Müdürlüğü'nde sorgularının devam ettiği öğrenildi.
Öte yandan, Dargeçit Kaymakamlığı için Midyat Kaymakamı Hüseyin Tekin, Ömerli Kaymakamlığı için ise Yeşilli Kaymakamı Ömer Bilgin vekâleten görevlendirildi.

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