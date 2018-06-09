Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit, 1 asker yaralı
Şırnak'ta çatışma: 1 polis şehit,...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
Oruçta görülen 'Başağrısı'nın nedenleri...
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
BAU'da uluslararası mezuniyet kutlaması
Usulsüz rapora itiraz eden doktoru bayıltana kadar dövdü
Hastanede dehşet... Doktoru bayıltana kadar...

FETÖ'den gözaltına alınan 13 astsubay, itirafçı olunca serbest bırakıldı

KAHRAMANMARAŞ merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 13 astsubay, sevk edildikleri adliyede 'Etkin pişmanlık hükümlerinden' yararlanarak adli kontrol...

FETÖ'den gözaltına alınan 13 astsubay, itirafçı olunca serbest bırakıldı
KAHRAMANMARAŞ merkezli 12 ilde yapılan operasyonda, FETÖ/PDY'nin 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullandıkları öne sürülen 13 astsubay, sevk edildikleri adliyede 'Etkin pişmanlık hükümlerinden' yararlanarak adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
FETÖ/PDY'nin TSK'daki yapılanmasına yönelik Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, geçen 1 Haziran'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Ankara, Siirt, Hakkari, Şırnak, Trabzon, Osmaniye, Kayseri, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da 13 ayrı adrese yapılan operasyonda Kara ve Hava Kuvvetleri'ne mensup 13 astsubay gözaltına alındı.
FETÖ'nün 'Ardışık arama ve kripto şifreleme' yöntemlerini kullanarak iletişim kurduğu öne sürülen şüphelilerin, getirildikleri Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorguları tamamlanarak dün adliyeye sevk edildi. Burada sorgulanan 13 şüpheli 'Etkin pişmanlık hükümlerinden' yararlanmak istediklerini söyledi. Bunun üzerine şüpheliler, sorgularının ardından adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325