Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma: 1 şehit
Amanos Dağları'nda PKK ile çatışma:...
Fed Başkanı konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
Konuştu, dolar yukarı doğru hareketlendi
BEYOĞLU'NDA KORKUTAN PATLAMA
Beyoğlu'nda korkutan patlama
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı

FETÖ'den gözaltına alınan 13 akademisyen tutuklandı

KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 15 akademisyenden 13'ü tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca (Anayasal...

FETÖ'den gözaltına alınan 13 akademisyen tutuklandı
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında örgüt üyelerinin haberleşme programı 'ByLock'u kullandıkları gerekçesiyle gözaltına alınarak mahkemeye çıkarılan 15 akademisyenden 13'ü tutuklandı.
Cumhuriyet Başsavcılığınca (Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Bürosu) FETÖ/PDY terör örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'ByLock' kullandıkları tespit edilen akademisyenler; Mehmet Nezir İ., Osman K., Ensar A., Özhan C., Mahmut G., Bekir Ö., İbrahim Halil T., Abdülsamet A., Hayati D., Duran A., Vahit B., Tuğba G. ve Ayşe S. tutuklandı. Adem E. ile Sibel A. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.
3 ASKER VE 1 POLİS TUTUKLANDI
Öte yandan, İl Jandarma Komutanlığında kısa dönem er olarak askerlik görevini yapan ve 'ByLock' kullanıcısı oldukları tespit edilen Mehmet Ali E., Cemil G. ve Nezmi K. ile meslekten ihraç edilen polis Gökhan K. de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.