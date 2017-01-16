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FETÖ'den gözaltına alınan 10 kadın serbest

MANİSA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kadından 10'u, Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınması ardından serbest bırakıldı....

FETÖ'den gözaltına alınan 10 kadın serbest
MANİSA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 17 kadından 10'u, Emniyet Müdürlüğü'nde ifadelerinin alınması ardından serbest bırakıldı. Diğer 7 şüpheli kadının işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PYD soruşturması kaqpsamında Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 10 Ocak'ta Şehzadeler ve Yunusemre İlçeleri'ndeki, önceden belirlenen çok sayıda adrese eş zamanlı operasyonlar düzenledi. FETÖ/PDY'nin kadın yapılanmasına yönelik operasyonda 17 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 10'u Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularında pişman olduklarını, soruşturmaya yardımcı olacaklarını, her zaman devletin yanında duracaklarını belirtip, örgütün böyle bir darbe girişiminde bulanacağını farketmedikleri belirtmeleri üzerine, işlemlerinin ardından savcının talimatıyla serbest bırakıldı. Diğer kadın şüpheliler N.D., N.K., S.B., T.O., Z.S., T.K. ile E.E.'nin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.
TUTUKLU SAYISI 601 OLDU
Manisa'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana aralarında kamu görevlisi, öğretim görevlisi, polis, öğretmen, işadamı, sanayici, esnafın da bulunduğu toplam 601 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında tutuklananlardan 491'inin kamu personeli olduğu belirtildi.

  

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