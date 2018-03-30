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FETÖ'den aranan yönetici, Bursa'da tacizden yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()- 'FETÖ/PDY üyesi olmak ve yönetmek' suçundan aranan yurt yöneticisi D.T., Bursa'da toplu taşıma aracında liseli 2 genç kızı elle taciz ettiği iddiasıyla yakalanıp gözaltına alındı. Gürsu ilçesinde lise...

FETÖ'den aranan yönetici, Bursa'da tacizden yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, ()- 'FETÖ/PDY üyesi olmak ve yönetmek' suçundan aranan yurt yöneticisi D.T., Bursa'da toplu taşıma aracında liseli 2 genç kızı elle taciz ettiği iddiasıyla yakalanıp gözaltına alındı.
Gürsu ilçesinde lise öğrencisi 2 genç kız, evlerine gitmek üzere bindikleri dolmuşta D.T. tarafından elle taciz edildikleri iddiasıyla jandarmaya şikayette bulundu. Zanlıyı 2 saat sonra yakalayıp gözaltına alan jandarma ekipleri, soruşturma başlattı. Avukatı da yanında olduğu halde, sorgusu sırasında kimliğini kaybettiğini belirten D.T., kardeşi Ö.T.'nin kimlik bilgilerini verdi. D.T. ile kardeşi arasında 10 yaş olması nedeniyle şüphelinin yaşlı göstermesinden şüphelenen jandarma ekipleri, yakınlarının kimlik bilgileri üzerinden araştırma yaparak şüphelinin gerçek adının D.T. olduğunu tespit etti.
Soruşturmayı derinleştiren jandarma, kimlik bilgilerine ulaştığı D.T.'nin 'silahlı terör örgütü üyesi olmak ve yönetmek' suçundan arandığı tespit edildi. Çorum'da FETÖ'nün yurtlarında yönetici konumunda çalıştığını itiraf eden D.T. hakkında 'yalan beyanda bulunmak' suçundan da ayrıca işlem yapıldı. D.T. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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