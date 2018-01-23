FETÖ'den aranan öğretmen, kimlik kontrolünde yakalandı

EDİRNE'de jandarmanın durdurduğu araçta yaptığı kimlik kontrolünde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan öğretmen U.A. (26) gözaltına alındı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Köşen köyündeki TEM otoyolu gişeler mevkiinde yaptıkları yol emniyet ve kontrol devriyesi sırasında U.A. yönetimindeki aracı durdurdu. Araçtaki U.A.'nın yapılan kimlik kontrolünde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Edirne 1'inci Sulh Ceza Hakimliği'nce 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan arandığı belirlendi. Trakya Üniversitesi Tarih Öğretmenliği Bölümü'nde eğitim görürken 2011-2013 yıllarında cemaat evlerinde kaldığı, İstanbul Sancaktepe Belediyesi'nde sosyal bilgiler öğretmenliği yaptığı tespit edilen U.A., gözaltına alındı. U.A., işlemlerinin ardından Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.