FETÖ'den aranan öğretim görevlisi barda yakalandı

ZONGULDAK'ta FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan öğretim görevlisi E.A., polisin genel denetimi sırasında barda yakalanarak gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 286 personel ile 'Türkiye güven huzur 6' denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 812 araç, bin 980 kişi sorgulandı. 9 kişiye açık alanda içki içmek, kesci alet taşımak gibi çeşitli suçlardan 5 bin 859 lira, 39 sürücüye de eksik evraktan 24 bin 148 lira para cezası uygulandı. İşyerlerine yönelik denetimlerde ise kafeler, barlar kontrol edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Bülent Ecevit Üniversitesi'nde görevliyken daha önce ihraç edilen öğretim görevlisi E.A., barda eğlenirken polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.

