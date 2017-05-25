FETÖ'den aranan öğretim görevlisi barda yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde 286 personel ile 'Türkiye güven huzur 6' denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde 812 araç, bin 980 kişi sorgulandı. 9 kişiye açık alanda içki içmek, kesci alet taşımak gibi çeşitli suçlardan 5 bin 859 lira, 39 sürücüye de eksik evraktan 24 bin 148 lira para cezası uygulandı. İşyerlerine yönelik denetimlerde ise kafeler, barlar kontrol edildi.
Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan ve Bülent Ecevit Üniversitesi'nde görevliyken daha önce ihraç edilen öğretim görevlisi E.A., barda eğlenirken polisler tarafından yakalanarak gözaltına alındı. E.A., sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete götürüldü.