FETÖ'den aranan kadın, yol kontrolünde yakalandı

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde jandarmanın yaptığı yol kontrolü sırasında, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan E.A. adlı kadın, yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, E-90 Karayolu üzerinde yaptıkları rutin asayiş uygulamasında durdurdukları bir otobüsteki kimlik sorgulaması sırasında E.A. adlı kadının FETÖ/PDY kapsamında arandığını tespit etti. E.A.’nın Hatay Büyükşehir Belediyesi’nde çalışırken kendi isteğiyle işinden ayrıldığı ve daha sonra FETÖ kapsamında da arama kaydının olduğu belirtildi. Gözaltına alınan E.A. sorgulanmak üzere adliyeye sevk edildi.

