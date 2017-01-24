FETÖ'den aranan kadın, tutuklu kocasını görmeye gittiği cezaevinde yakalandı

KARS, () - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Kars’ta tutuklu bulunan kocası ile görüşmeye cezaevine giden ve aynı örgüte üyelikten aranan A.Y. yakalandı.

FETÖ/PDY’den Kars T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu olan kocası E.Y.’yi görmeye giden A.Y.’nin Ceza İnfaz Kurumu'nda yapılan Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTİK) sorgusunda yakalama kararı olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan arandığı tespit edilen A.Y., yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.



