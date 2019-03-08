FETÖ'den aranan gazeteci sahte kimlikle yakalandı

Cemil SEVAL/MANİSA, () - MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan gazeteci- yazar Zafer Özcan (41), saklandığı evde sahte kimlikle yakalandı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu 3. ve 4. Sulh Ceza Hakimlikleri'nce FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında 2 yakalama kararı bulunan gazeteci-yazar, evli ve iki çocuk sahibi Zafer Özcan'ın, Akhisar ilçesinde olduğunu belirledi. Polis ekipleri, dün saat 06.00 sıralarında, Zafer Özcan'ın Akhisar ilçesindeki saklandığı eve operasyon düzenledi. Özcan, 'Ali Sökel' adına düzenlenmiş sahte kimlikle yakalandı. Ayrıca evde çeşitli evraklar bulunduğu belirtildi. Gözaltına alınarak emniyete getirilen Zafer Özcan buradaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



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