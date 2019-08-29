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FETÖ'den aranan eski polis, uyuşturucu ile yakalanıp, tutuklandı
TEKİRDAĞ’da, hakkında terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında meslekten ihraç edilen, hakkında arama kararı bulunan eski polis memuru M.R.B., üzerinde uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı. M.R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. FETÖ/PDY...
GÜVENLİK 29.08.2019, 16:10
TEKİRDAĞ’da, hakkında terör örgütü FETÖ/PDY soruşturmasında meslekten ihraç edilen, hakkında arama kararı bulunan eski polis memuru M.R.B., üzerinde uyuşturucu ve sahte kimlikle yakalandı. M.R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2017 yılında polislikten ihraç edilen ve hakkında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Sulh Ceza Hakimliği’nce arama kararı bulunan eski polis memuru M.R.B., Tekirdağ’da olduğu belirlendi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak düzenlediği operasyonla dün gece M.R.B.’nin üzerinde Recep Başdağ adına düzenlemiş sahte kimlik ve bir miktar uyuşturucuyla yakalandı. Yakalanan M.R.B.’nin FETÖ/PDY’den meslekten ihraç edildikten sonra tutuklanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı H.B.’nin kardeşi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan M.R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FETÖ/PDY terör örgütü soruşturması kapsamında 2017 yılında polislikten ihraç edilen ve hakkında Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde Sulh Ceza Hakimliği’nce arama kararı bulunan eski polis memuru M.R.B., Tekirdağ’da olduğu belirlendi. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü’nün ortak düzenlediği operasyonla dün gece M.R.B.’nin üzerinde Recep Başdağ adına düzenlemiş sahte kimlik ve bir miktar uyuşturucuyla yakalandı. Yakalanan M.R.B.’nin FETÖ/PDY’den meslekten ihraç edildikten sonra tutuklanan İstanbul Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı H.B.’nin kardeşi olduğu öğrenildi. Gözaltına alınan M.R.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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