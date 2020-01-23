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FETÖ'den aranan eski öğretmen tutuklandı
GÜVENLİK 23.01.2020, 15:28
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BURDUR'da FETÖ/PDY üyesi olduğu suçlamasıyla 3,5 yıldır aranan eski öğretmen N.Ç. adlı kadın, Antalya'da yakalanıp, tutuklandı.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3, 5 yıldır aranan, Bank Asya'da hesabı bulunan, ByLock kullanıcısı olduğu ve 'ev ablalığı' yaptığı tespit edilen eski öğretmen N.Ç., Antalya'nın Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.Ç., buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 3, 5 yıldır aranan, Bank Asya'da hesabı bulunan, ByLock kullanıcısı olduğu ve 'ev ablalığı' yaptığı tespit edilen eski öğretmen N.Ç., Antalya'nın Kepez ilçesinde bir eve düzenlenen operasyonla yakalandı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen N.Ç., buradaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'ne konuldu.
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