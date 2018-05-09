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FETÖ'den aranan 2 şüpheli trende yakalandı

OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan 2 kişi, jandarmanın yolcu treninde yaptığı kimlik kontrolü sırasında yakalandı. İl...

FETÖ'den aranan 2 şüpheli trende yakalandı
OSMANİYE'nin Bahçe ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan 2 kişi, jandarmanın yolcu treninde yaptığı kimlik kontrolü sırasında yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Aşağıarıcaklı köyü sınırlarında, Elazığ-Adana seferi yapan Fırat Ekspresi treninde kimlik kontrolü yaptı. Yapılan incelemede, Kahramanmaraş 1'inci Sulh Ceza Mahkemesi'nce 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan araması bulunan ve KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen A.K. (37) ve aynı suçtan Gaziantep 4'üncü Sulh Ceza Mahkemesi'nce aranan B.C. (33) yakalandı. Cumhuriyet savcısının bilgisi doğrultusunda gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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