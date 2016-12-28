FETÖ'den aranan 13 polis İstanbul'da yakalandı

Mikail PELİT / MALATYA, () - MALATYA’DA Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında firari olarak aranan 13 polis İstanbul’da gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğünde görev yapıp ve 15 Temmuz darbe sürecinde ortadan kaybolan 1 komiser, 2 komiser yardımcısı ve 9 polis memuru ile daha önce firari olarak aranan bir 4'üncü sınıf emniyet müdürünün İstanbul'da yakalandığı bildirildi.