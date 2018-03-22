FETÖ'den, Albay Temizöz'ün eşine El Kaide kumpası

DİYARBAKIR Emniyet Müdürlüğü, İstihbarat Şubesi'nde görevli 3 amir hakkında, Kayseri il Jandarma Komutanı olduğu 2009 yılında, Cizre'deki faili meçhul cinayetler soruşturması kapsamında tutuklanan ve 5,5 yıl sonra serbest bırakılan emekli Albay Cemal Temizöz'ün eşinin cep telefonunu, El Kaide terör örgütü üyesi olarak dinledikleri gerekçesiyle dava açıldı. İddianamede, Temizöz'ün FETÖ/PDY terör örgütünün kumpası ile tutuklandığı ve tutuklandıktan 5 ay sonra eşinin kullandığı telefonun usulsüz bir şekilde dinlendiği belirtildi. Savcılık, 3 sanığın 16 yıldan 37 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını istedi.

Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü eski İstihbarat Şube Müdür Yardımcısı Peyami Baykara, C Büro Amiri Volkan Altunbulak ve C Büro Kısım Amiri İbrahim Çiydem hakkında, Kayseri eski İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz adına kayıtlı olan ve eşi Fatma Temizöz'ün kullandığı cep telefonunu, tutuklu olduğu 2009- 2010 yıllarında usulsüz dinledikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma tamamlandı.

SAVCI: ALBAY TEMİZÖZ, FETÖ KUMPASI İLE TUTUKLANDI

Soruşturmanın sonunda hazırlanan iddianamede, Cemal Temizöz adına kayıtlı olan ve eşi tarafından kullanılan telefon hattının 31 Ağustos 2009- 23 Mayıs 2010 tarihleri arasında istihbari amaçlı dinlenildiği ifade edildi. Temizöz'ün, Kayseri İl Jandarma Komutanı olduğu 25 Mart 2009 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütünün kumpası sonucu, faili meçhul cinayetler dosyası kapsamında tutuklandığını belirten savcı, Temizöz'ün 5,5 yıl cezaevinde kaldıktan sonra bu dosya ve Balyoz davalarından beraat ettiğini vurguladı.

TEMİZÖZ'ÜN EŞİNE EL KAİDE KUMPASI

Fatma Temizöz'ün telefonunun hat üzerinden değil, bu hattın takılı olduğu telefonun imei numarasıyla dinlenilmesi için mahkeme kararı alındığını kaydeden savcı, telefonun sözde El-Kaide silahlı terör örgütüyle bağlantılı N.Y. tarafından kullanıldığı belirtilerek, istihbari dinleme kararı alındığını vurguladı. İstihbari çalışmanın başlangıcında ilk olarak 31 Ağustos 2009 tarihinde mahkeme kararı alındığı ve dinlemeye başlanıldığı kaydedilen iddianamede, iki kez daha farklı mahkemelerden dinleme kararları alındığı vurgulandı. Fatma Temizöz'ün kullandığı hat ile kardeşi adına kayıtlı başka bir telefonun imei numarası üzerinden dinlendiği belirtilen iddianamede, dinlemelerden elde edilen toplam 3 bin 306 verinin, suç unsuru içermediği için silindiği ifade edildi.

TUTUKLANDIKTAN 5 AY SONRA TELEFONU DİNLENDİ

İstihbarat Şubesi'nde görevli Peyami Baykara, Volkan Altunbulak ve İbrahim Çiydem'in imzalarının bulunduğu evrakla mahkemeden dinleme talebinde bulunulduğu kaydedilen iddianamede, Albay Temizöz'ün tutuklanmasından 5 ay sonra, adına kayıtlı hattın takılı olduğu telefonun imei numarasından dinlenilmesine başlandığının dikkat çekici olduğu vurgulandı. Savcı, dinlemenin Temizöz'ün cezaevinde olmasına rağmen 9 ay boyunca kesintisiz olarak devam ettiğini kaydetti.

EL KAİDE ÜYESİ DENİLEN KİŞİ DEMİR DOĞRAMACI

Temizöz'ün telefonunun, N.Y. isimli El-Kaide terör örgütü ile bağlantılı kişi tarafından kullanıldığı gerekçe gösterilerek, dinlendiğini belirten savcı, bu kişinin demir doğrama işi yapan, sabıkası dahi olmayan bir vatandaş olduğunu ve herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunmadığını kaydetti. N.Y.'nin El-Kaide terör örgütüyle nasıl irtibatlandırıldığı, bu telefonu kullandığına ilişkin en ufak bir istihbarat raporu veya bilgi notu bulunmadığını belirten savcı, dinlemeye ilişkin en küçük bir çalışmanın olmadığını söyledi.

HİTAP ŞEKLİ VE SES TONUNDAN DİNLENEN KİŞİNİN N.Y. OLDUĞU BELLİ

Dinlemenin 9 ay sürmesi ve 3 bin 306 tespit yapılmasının dikkat çekici olduğu belirtilen iddianamede, "Hitap şekli ve ses tonundan, tedbir uygulanan kişinin mahkeme kararındaki kişi olmadığının tespit edilmesi ve bunun amirlere bildirilmesi gerekirken, böyle bir uygulama yapılmamıştır. Üç şüphelinin, FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak suçundan halen tutuklu bulundukları ve cep telefonlarının ByLock sisteminde kaydının bulunması dikkat çekicidir. İbrahim Çİydem'in Bank Asya'da 2014 yılından sonra 17 bin 354 liralık hesap artışı bulunmuştur" denildi.

FETÖ'YE KARŞI MÜCADELE EDEN KİŞİYE KUMPAS

Temizöz'ün telefonunun, hiç bir bilgi, belge ve istihbarat notu olmadan, sözde El-Kaide silahlı terör örgütüyle bağlantılı bir kişi kullanıyormuş gibi dinlenildiğini vurgulayan savcı, dinlemenin 9 ay kesintisiz sürmesi, binlerce tespit yapılması ve İstihbarat Şube Müdürlüğü'nde karar alma sürecinde yetkili olan 3 şüphelinin ByLock kullanıcısı olmasının dikkat çekici olduğunu belirtti. Tüm bu sürecin FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün klasik yöntemlerinden olan ve kendisiyle mücadele eden kişilere karşı kullandığı bir kumpas olduğuna dikkat çeken savcı, Kayseri İl Jandarma Komutanı Temizöz'ün FETÖ/PDY terör örgütünün kumpası sonucu tutuklandığını vurguladı. Dinlemenin, FETÖ/PDY terör örgütü tarafından Temizöz ve ailesine karşı hukuk dışı, özel hayatıyla ilgili, soruşturmayla alakalı olmayan bilgiler elde edilip, yargılamada kendisine karşı kullanılması amacıyla yapıldığını vurgulayan savcı, şüphelilerin Temizöz ve eşine kumpas kurduğunu ifade etti.

YARGILANDIĞI SALONDA BU KEZ ONU DİNLEYENLER YARGILANDI

İddianamenin kabulünün ardından başka suçtan tutuklu 3 sanığın yargılanmasına Diyarbakır 8'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlandı. Eski istihbaratçıların yargılandığı davanın ilk duruşması, Cemal Temizöz'ün Cizre faili meçhul cinayetler dosyasında 5,5 yıl tutuklu yargılandığı,dönemin özel yetkili 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi için yaptırılan özel salonda görüldü. Davanın ilk celsesine Antalya L Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS sistemi ile katılan Volkan Altunbulak ve Peyami Baykara, savunma için süre istedi. Duruşma ertelendi.

5.5 YIL TUTUKLU YARGILANIP, BERAAT ETTİ

Kayseri İl Jandarma Komutanı Albay Cemal Temizöz, 23 Mart 2009 günü faili meçhul cinayetler soruşturmasında gözaltına alınarak, tutuklandı. Hazırlanan iddianamede, 1993-95 yıllarındaki faili meçhul cinayetlerden sorumlu tutulan Temizöz'ün 9 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapisle cezalandırılması istendi. 17-25 Aralık sürecinden sonra özel yetkili mahkemelerin kapatılması ile Temizöz'ün dosyası Şırnak Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme, 27 Mart 2014 tarihinde tutukluluk süresi 5 yılı aştığı için Temizöz'ün tahliyesine karar verdi. Temizöz, Balyoz davası hükümlüsü olduğu için serbest bırakılmadı. Silivri Cezaevi'nde hükümlü olan Temizöz, Balyoz davasının yeniden yargılaması kapsamında 12 Eylül 2014'te tahliye edildi. Temizöz'ün de aralarında bulunduğu 8 sanık, 5 Kasım 2015 günü Cizre faili meçhul cinayetler dosyasından beraat etti. 21 Eylül 2012'de sona eren Balyoz davasında 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Temizöz, Yargıtay'ın kararı bozmasının ardından yapılan yeniden yargılamada 31 Mart 2015 tarihinde beraat etti. Temizöz, 2010 yılında Yüksek Askeri Şurâ kararıyla emekli edildi.



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