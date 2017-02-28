FETÖ'den 7 kişi adliyeye sevk edildi

ÇORUM, () - ÇORUM'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 7 kişi bugün adliyeye sevk edildi.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 5 gün önce gözaltına alınan, örgütte 'Abi' konumunda olduğu iddia edilen M.Ç. ile Ö.P., K.Ç., F.E., M.L., R.K. ve Y.Y., Emniyet Müdürlüğü'nde işlemlerinin tamamlanması ardından bugün Çorum Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi.