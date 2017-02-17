FETÖ'den 6'şar yıl 3 'er ay hapis cezası alan sanıklar tahliye oldu

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Muhammed Doğan, Fatih Bilgiç, Mehmet Yazgan, Muhiddin Güngör, Mustafa Akbulut ve Murat Özsoy hazır bulundu. Terör örgütünün kriptolu programı olan ByLock'u kullanmadıklarını iddia eden sanıklar tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu 6 sanığı, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti, sanıkların cezaevinde kaldıkları süre ve ceza miktarını göz önünde bulundurarak temyiz sürecinde tahliyesine karar verdi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın bugünkü duruşmasında tutuklu sanıklar Muhammed Doğan, Fatih Bilgiç, Mehmet Yazgan, Muhiddin Güngör, Mustafa Akbulut ve Murat Özsoy hazır bulundu. Terör örgütünün kriptolu programı olan ByLock'u kullanmadıklarını iddia eden sanıklar tahliyelerini istedi. Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu 6 sanığı, silahlı terör örgütü üyeliği suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti. Mahkeme heyeti, sanıkların cezaevinde kaldıkları süre ve ceza miktarını göz önünde bulundurarak temyiz sürecinde tahliyesine karar verdi.