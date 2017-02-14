FETÖ'den 3 kez gözaltına alınan 2 kişiye 'ByLock' tutuklaması

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis tarafından üçüncü kez gözaltına alınan 33 yaşındaki Mehmet Ali Işık ile 35 yaşındaki İsa Yiğit, tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bir süre önce iş adamlarına yönelik gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonu kapsamında iş adamlarının imamı oldukları iddia edilen ve meslekten ihraç edilen sağlık memuru Mehmet Ali Işık ve kapatılan Çanik Başarı Üniversitesi çalışanı İsa Yiğit, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.

Yapılan araştırma sırasında serbest kalan iki şüphelinin 'ByLock' kullandıkları ortaya çıkınca 4 gün önce yeniden Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edilen ve Çumhuriyet savcısındaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Işık ve İsa Yiğit yine serbest bırakıldı.

Cumhuriyet savcısının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edilmesinin ardından haklarında yakalama emri çıkarılan iki şüpheli bugün polis tarafından yakalanarak üçüncü kez gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Işık ile İsa Yiğit çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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