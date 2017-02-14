Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
El Bab şehidi Teğmen Furkan Yayla son yolculuğuna uğurlandı
Görele kurtuluş gününde şehit uğurladı
Kızını kurtarmak için üretti, dünyaya satıyor
’Şerden hayır doğar’ derler
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini taşıyan helikopter göle düştü
Eski Başbakan Yardımcısı ve ailesini...
Cumhurbaşkanı Erdoğan " Halkımıza iyice anlatmamız lazım"
"Nihai hedefimiz DEĞAŞ'tan bölgeyi temizlemek"

FETÖ'den 3 kez gözaltına alınan 2 kişiye 'ByLock' tutuklaması

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis tarafından üçüncü kez gözaltına alınan 33 yaşındaki Mehmet Ali Işık ile 35 yaşındaki İsa Yiğit, tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık...

FETÖ'den 3 kez gözaltına alınan 2 kişiye 'ByLock' tutuklaması

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında polis tarafından üçüncü kez gözaltına alınan 33 yaşındaki Mehmet Ali Işık ile 35 yaşındaki İsa Yiğit, tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bir süre önce iş adamlarına yönelik gerçekleştirdiği FETÖ/PDY operasyonu kapsamında iş adamlarının imamı oldukları iddia edilen ve meslekten ihraç edilen sağlık memuru Mehmet Ali Işık ve kapatılan Çanik Başarı Üniversitesi çalışanı İsa Yiğit, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli savcılık ifadelerinin ardından nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbest bırakıldı.
Yapılan araştırma sırasında serbest kalan iki şüphelinin 'ByLock' kullandıkları ortaya çıkınca 4 gün önce yeniden Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanarak dün adliyeye sevk edilen ve Çumhuriyet savcısındaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edilen Mehmet Ali Işık ve İsa Yiğit yine serbest bırakıldı.
Cumhuriyet savcısının bir üst mahkemeye yaptığı itiraz kabul edilmesinin ardından haklarında yakalama emri çıkarılan iki şüpheli bugün polis tarafından yakalanarak üçüncü kez gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Ali Işık ile İsa Yiğit çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.