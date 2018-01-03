FETÖ'den 3 eski komutanın yargılanmasına devam edildi

Süleyman EKİN/ANTALYA, () - ANTALYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Antalya İl Jandarma eski Komutanı Kıdemli Albay Ahmet Yurdagül ile tutuksuz sanıklar Burdur Garnizon ve 58. Piyade Eğitim Alayı eski Komutanı Piyade Albay Metin Karagöz ve Antalya 3'üncü Piyade Er Eğitim Tugay ve Garnizonu eski Komutanı Tuğgeneral Mustafa Kaya'nın yargılanmasına devam edildi.

Antalya 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuklu sanık Ahmet Yurdagül, tutuksuz sanıklar Metin Karagöz ve Mustafa Kaya katıldı. Davanın geçen duruşmasına Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi'nden SEGBİS üzerinden ihbarcı sıfatıyla katılan Serhat Günezer, bu celsede de ifade vermeye devam etti. Geçen yıl, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde tabanca ile öldürülüp, cesedi yakılan Adem Dönmez'in katil zanlısı olarak Manisa T Tipi Kapalı Cezaevi'nde bulunan Serhat Günezer, sanıklardan sadece Ahmet Yurdagül hakkında bilgi sahibi olduğunu anlattı. Serhat Günezer, şunları söyledi:

"2014 yılından itibaren Turgutlu ilçesinde emlak, gayrimenkul işiyle uğraşıyorum. Öldürülen Adem Dönmez, FETÖ/PDY'nin Türkiye'deki Türkçe Olimpiyatları'nı düzenleyen ve İzmir, Antalya, Bolu bölgesi para trafiğini sağlayan grubun üst düzey sorumlularındandır. Adem Dönmez ile yaşadığımız olaydan önce biz onun bilgisayarında bulunan bazı dijital materyalleri gizlice incelemiştik. Adem Dönmez'in dijital materyallerini incelediğimizde STK denilen 'Seferberlik Tetkik Kurumu'na' ait bilgilerin sanık Ahmet Yurdagül tarafından ifşa edildiğini tespit ettik."

Dijital materyallerde Ahmet Yurdagül'ün STK'da yer alan kişilerin aile ve çocuklarına kadar kimlik bilgilerini Adem Dönmez'e kurye yoluyla gönderdiğini söyleyen Günezer, bu listelerin dijital materyallerin içinde yer aldığını iddia etti.

'BELGELERİ MİT'E GÖNDERDİM'

Mahkeme başkanının bu kadar bilgiye nereden ulaştıkları yönündeki soru üzerine ise Serhat Günezer, Dönmez'e ait bilgisayarı aldıklarını, şifrelerini kırdıklarını ve bu listelerin daha önce Zirve Yayınevi'ne gönderildiğini iddia etti. Dijital materyalleri Milli İstihbarat Teşkilatı'na (MİT) da gönderdiğini ileri süren Serhat Günezer, konuşmasına şöyle devam etti:

"Örgüt bağlantılı kişilerin silahlı kuvvetlere nasıl geçebileceği yönünde belgeler vardı. Bu dijital materyallerdeki bilgilerin bir kısmını darbe girişiminden önce, bir kısmını da darbe girişiminden sonra MİT'e verdik. Dijital materyallerin yüzde 80'i devlet kurumlarına teslim edildi. Bunların bir örneğini mahkemenize göndereceğim. 15 Temmuz darbe girişimi bildiğimiz işgaldir. Kılcal damarlarımıza karar devletin bütün bilgileri teşhir edilip yurt dışına gönderilmiştir. Ben yalnızca Ahmet Yurdagül ile ilgili bildiklerimi mahkemenize anlattım, belki unuttuklarım vardır, onu da göndereceğim evraktan görürsünüz, söyleyeceklerim bu kadardır."

Mahkeme, Ahmet Yurdagül'un tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.