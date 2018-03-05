FETÖ'den 25 şüpheli adliyede

Engin ANAK/ALANYA (Antalya), () - ANTALYA'nın Alanya ilçesinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden 14'ü serbest bırakılırken, 25'i adliyeye sevk edildi.

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgüte ait kapatılan çeşitli kurumlar ve okullarda görev yaptığı, çocukları örgüte bağlı okullarda eğitim gördüğü, örgüte finansal kaynak sağladığı ve yayın organlarına üye olduğu iddia edilen 38 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Soruşturma kapsamında Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri tarafından 25 Şubat sabahı Alanya merkezli 7 ilde operasyon düzenlendi. Yapılan eş zamanlı baskınlarda 38 şüpheli gözaltına alındı. Aynı soruşturmada 1 şüpheli de daha sonra gözaltına alındı.

Alanya'ya getirilen şüphelilerden 14'ü işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 9'u kadın 25 şüpheli ise işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin sorgusunun sürdüğü belirtildi.



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