FETÖ'den 19 polise tutuklama

MANİSA merkezli 4 ilde yürütülen Fethullahcı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması(FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında gözaltına alınan 28 polisten 19'u tutuklandı. Diğer 9 şüpheli polis ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca sürdürülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, geçen 17 Şubat'ta örgütün emniyet yapılanmasına yönelik, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi tarafından Manisa, Balıkesir, Kocaeli ve Bursa'da eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda aralarında meslekten ihraç edilenlerinde bulunduğu 28 polis gözaltına alındı.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19'u tutuklandı. Diğer 9 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Tutuklanan şüphelilerin örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullandığı öğrenildi.







