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FETÖ davasında, KHK ile kapatılan yurtların yöneticilerine hapis cezası

KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan kız ve erkek öğrenci yurtlarının yöneticileri ile sahiplerinin de aralarında...

FETÖ davasında, KHK ile kapatılan yurtların yöneticilerine hapis cezası
KAYSERİ'nin Bünyan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan kız ve erkek öğrenci yurtlarının yöneticileri ile sahiplerinin de aralarında olduğu 1'i tutuklu, 5 sanığa 2 yıl 1 ay ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezaları verildi.
FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanık Gazi Ocak ile tutuksuz sanıklar Ebru O., Aydemir B., Abdi Y. ve Ümit G. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi. KHK ile kapatılan erkek öğrenci yurdunun müdürü olduğu iddia edilen tutuklu sanık Gazi Ocak, "FETÖ'ye himmet topladığım yönündeki suçlamaları kabul etmiyorum. 1.5 yaşında bir çocuğum var, onun yanında olmak istiyorum. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, yaptığı yargılama sonucu, tutuklu sanık Gazi Ocak'ı 'Silahlı terör örgütü üyeliği' suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırarak, tahliye etti. Tutuksuz sanıklar Ebru O., Aydemir B. ve Abdi Y.'nin ise aynı suçtan 6'şar yıl 3'er ay hapisle cezalandırılmasına karar verildi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Ümit G.'ye ise 'Örgüte yardımda bulunmak'tan 2 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

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