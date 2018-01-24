FETÖ davasında itirafçı olan eski başsavcı tahliye edildi

SAMSUN'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan Cumhuriyet eski başsavcısı Adem Kul (50), itirafçı olunca, bugünkü duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Trabzon Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yaparken Samsun'a düz savcı olarak atanan Adem Kul, FETÖ/PDY soruşturmasında, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu iddiasıyla meslekten ihraç edildi. Daha sonra polis tarafından gözaltına alınan Kul, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski savcı Adem Kul, bugünkü duruşmaya Silivri 6 No'lu L Tipi Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Mahkeme heyetine 14 Ocak 2018'de dilekçe gönderen tutuklu sanık, etkin pişmanlık yasasından faydalanmak istediğini belirterek itirafçı oldu. Mahkeme heyetine ifade veren Kul, örgüt üyesi olan hâkim ve savcılarla yaptığı toplantıları anlattı. Sanık, kimlerle irtibat kurduğunu, görev yaptığı illerdeki örgütün yapılanmalarını tek tek anlatarak ifade verdi. Sanık Adem Kul, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in kitaplarını okuyup, kendisi ile birlikte sohbetlere katılan görev yaptığı illerdeki hâkim ve savcıların isimlerini de açıkladı.

Mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı, duruşmalara katılma zorunluluğu ve ayağına elektronik kelepçe takılması şartıyla sanığı, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye etti.



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