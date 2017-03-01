FETÖ davasında Hüseyin Çelik için suç duyurusu talebi

ERZURUM'da FETÖ/PYD soruşturması kapsamında öğretmenlikten ihraç edilen Muhammet Lütfi Bayrak, 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde terör örgütüye üye olmak suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi. Sanığın avukatı Faruk Terzioğlu, duruşmada eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istedi. Müvekkilinin OHAL kapsamında kapıtılan Aktif- Sen üyesi olmakla suçlandığını belirten Terzioğlu, "Aktif- Sen üyeliği için dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in talimatı var. Hatta üye olanlar 45 lira fazla maaş almışlar" iddiasında bulundu.Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ/PDY'nin darbe girişiminin ardından örgütün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgütle ilişkili olanların tespit edilmesi için başlatılan soruşturma kapsamında öğretmen Muhammet Lütfi Bayrak, geçen Ağustos ayında tutuklandı. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, meslekten ihraç edilen öğretmen Muhammet Lütfi Bayrak'ın 17-25 Aralık'tan sonraki süreçte, örgüte ait çok sayıda yasaklı materyal ve belge evinde bulundu. İddianamede, örgütün finans kaynağı olan Bank Asya'ya düzenli olarak para transferi yaptığına işaret edildi ve Bayrak'ın örgüt ile ilişkili kişilerle sık sık görüşmeler yaptığı belirtildi. Yine iddianamede, şüphelinin örgütle ilişkili Aktif Eğitimciler Sendikası üyesi olduğu bildirildi.Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde dün görülen ikinci duruşmada tutuklu Muhammet Lütfi Bayrak ile avukatları hazır bulundu. Terör örgütü ile bağlantısı olmadığını ileri süren Muhammet Lütfi Bayrak, "Hiçbir zaman terörist olmadım. Ülkemden nefret etmem için 7 aydır her şey yapıldı, ama yine de nefret etmedim. Vereceğiniz karara saygılıyım" dedi.ÖRGÜTÜN İKİ AYRI YAPISI VARÖrgütün ikiye ayrılması gerektiğini söyleyen Muhammet Lütfi Bayrak'ın Avukatı Ahmet Haluk Terzioğlu, bunun birinin mahrem yapılanması, diğerinin şakirt yapılanmasını olduğunu ifade etti. Mahrem yapılanmasının ihanet edip, darbeyi yapanlar olduğuna dikkati çeken Avukat Terzioğlu, "Şakirt yapılanmasında olanlar dini duyguları ile cennet vadiyle buraya gidenlerdir. Bunun çok iyi ayrılması lazım" diye konuştu.AKTİF-SEN'E ÜYELERİNE FAZLA MAAŞ VERİLDİ İDDİASIAktif-Sen üyeliği için dönemin Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik'in talimat verdiğini belirten Avukat Faruk Terzioğlu, üye olanlar için o dönem kesilen sendika aidatlarına karşı her üç ayda bir ödeme yapıldığını ve üyelere 45 lira fazla maaş verildiğini ileri sürdü. Bunun için Hüseyin Çelik'in de ByLock sorgulaması yapılması gerektiğini savunan Avukat Terzioğlu şunları söyledi:"Ama Hüseyin Çelik de ByLock var mı yok mu sorgulanmıyor. Bank Asya TMSF'ye devredildiğinde müvekkilime mesaj gelmiş, 'size daha iyi hizmet vermek istiyoruz, paranızı çekmeyin' diye. Müvekkilim de 132 gram altınını bankaya yatırıyor, diye terör örgütü üyesi oluyor. Hüseyin Çelik ve TMSF başkanı hakkında suç duyurusunda bulunulmasını istiyorum. Sempati duyan herkesin burada yargılanması lazım. Devleti yönetenler, dönemin başbakan yardımcısı ağlamış, ben de Türkçe olimpiyatı için gelen çocukların başını okşamışım."Mahkeme heyeti Muhammet Lütfi Bayrak'ı önce 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7,5 yıl, daha sonra iyi hal indirimi uygulayarak 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum etti. ByLock kullanmadığı tespit edilmesi üzerine Muhammet Lütfi Bayrak hükümle birlikte tahliye edildi.

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