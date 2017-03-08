FETÖ davasında hakimin kitap esprisi güldürdü (2)

MANGA KOMUTANI TEĞMEN İFADE VERDİ

Verilen aranın ardından 15 Temmuz gecesi 2'inci Komando Tugay Komutanlığı'nın bulunduğu General Eşref Bitlis Kışlası'nda Bolu Valisi Aydın Baruş'un gözaltına alınması için hazırlandığı iddia edilen 10 kişilik manganın komutanı teğmen Ümit Birinci, mahkemede savunmasını yaptı.

Mangayı tutuklu sanıklardan kurmay başkanı yarbay Veli Ceylan'ın emirleri doğrultusunda hazırladığını öne süren teğmen Birinci, "Rütbelilerden oluşan bir manga hazırlama emri verildi. Ben de kendi bataryamdan 6 rütbeli askeri aldım. Eksik olunca diğer bölüklerden askerler alarak mangayı hazırladım. O gece mangayla valiliği koruyabileceğimiz söylendi. Mangada bulunan bir uzman çavuş bana, 'Olaylar farklı yerlere gidiyor' dediğinde ben de ona 'Birilerine ateş edecek değiliz. Çıkmak zorunda kalırsak, kimseye ateş etmeyeceğiz. İnsanlara, onlara yanında olacağımızı söyleyeceğiz. Gerekirse megafonla bağırıp bunu halka söyleriz' dedim. Kimin ne olduğunu bilemiyorduk. F-16'ların bombalar attığını izledik. Bundan sonra emir almadan sıkıntı yaşayacağımızı düşünerek, mangayı dağıttım. KOKTOD (Kolluk Kuvvetlerini Toplumsal Olaylarda Destekleme Timi) düzenine valilik binasını korumak için geçildiğini düşündüm. Bizim nerede yer alacağımızı bilemedim. Devletin bekası için ölüme gitmekten korkmayız. En mantıklısı mangayı dağıtmak diye düşündüm" diye konuştu.

Mahkeme başkanının 'Komutanın emri olmadan nasıl mangayı dağıttın. Bu bir çelişki değil mi?' şeklindeki sorusu üzerine teğmen Birinci, "Evet bu bir çelişki haklısınız, içimden geleni yaptım. En iyisi bu diye düşündüm" dedi.

CEPHANELİKTEN 800 MÜHİMMAT ÇIKARILDI

15 Temmuz gecesi cephanelikten 800 adet mühimmat çıkarmakla suçlanan tutuksuz sanıklardan ikmal astsubayı Ahmet Üney de mühimmatları yarbay Ceylan'ın talimatıyla çıkardığını ifade ederek, "Cephanelikteki bana ait olan bölümden 800 adet mühimmat çıkardım. Mühimmatları araçtan alıp silahların sarjörlerine doldurduk. 5 sarjör, 5 hücum yeleğine yerleştirildi. Biz bu işlemleri yaparken yarbay Ceylan da görüyordu. Sarjörlerin olduğu iki hücum yeleği yarbay Ceylan'ın aracına konuldu. Şimdi bu nedenle yargılanıyorum" şeklinde konuştu.

Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için yarına ertelendi.