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FETÖ davasında gazete dağıtıcısına tahliye

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan gazete dağıtıcısı 29 yaşındaki M.U., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. Alaplı İlçesi'nde Zaman Gazetesi dağıtıcılığı...

FETÖ davasında gazete dağıtıcısına tahliye

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, () - ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan gazete dağıtıcısı 29 yaşındaki M.U., ilk duruşmada tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Alaplı İlçesi'nde Zaman Gazetesi dağıtıcılığı yapan evli ve 2 çocuk babası M.U., 15 Temmuz darbe girişimi ardından başlatılan soruşturma kapsamında geçen Ağustos ayında, 'terör örgütü üyesi olmak' suçlamasıyla tutuklandı. M.U.'nun, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmasına başlandı. Savunmasında 2008 yılında Zaman Gazetesi dağıtıcısı olarak işe başladığını söyleyen M.U., şöyle dedi:
"İşten atılma korkusuyla birkaç defa örgütün üniversite öğrencileriyle yaptığı sohbet toplantılarına katıldım. Örgütün Alaplı ağabeyi olduğunu öğrendiğim A.A., yerel seçimde CHP'ye oy atmamı istedi. Sonra 'Bu senin hür iraden' dedi. Ben işten atılma korkusuyla bir şey diyemedim. Ben gazetenin FETÖ'ye ait olduğunu anladıktan sonra bir şey yapamadım. Başka iş bulamamaktan korktum. Ben sadece dağıtıcılık yapıyorum diye düşündüm. Ben bu işte ekmek parası için çalıştım. Vatanıma milletime hiçbir zaman karşı olmadım. Hiç suç işlemedim ve faaliyette de bulunmadım. Bu gazeteyi dağıttığım için pişmanım."
Mahkeme heyeti, alacağı ceza ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak sanığın tahliyesine karar verdi. Duruşma ertelendi.

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