FETÖ davasında eski hakim 9 yıl 6 ay, eşi ise 6 yıl 3 ay hapse mahkum oldu

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan eski savcı Hasan Ak, 9 yıl 6 ay, eski hakim olan eşi Neslihan Ak ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tokat'ın Zile Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapan Hasan Ak ile aynı adliyede hakim olan eşi Neslihan Ak, FETÖ/PDY soruşturmasında gözaltına alındı. Hasan Ak tutuklanırken, eşi Neslihan ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ak çifti hakkında terör örgütüne üye olmak suçundan Samsun'da 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın bugünkü karar duruşmasına Hasan Ak Tokat Cezaevi'nden, eşi Neslihan Ak ise İskenderun Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi'nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Hasan Ak, savunmasında "Benim ağızımdan silahlı terör örgütü lafı çıkmadığı halde zapta silahlı terör örgütü kelimesinin yazılmasını istemiyorum" dedi. Bunun üzerine Cumhuriyet savcısı, mahkeme heyetine sanığa FETÖ/PDY'yi silahlı terör örgütü olarak görüp görmediğinin sorulmasını talep etti. Mahkeme heyetinin sorusu üzerine Hasan Ak, "Siz zaten iddianamede silahlı terör örgütünden bahsettiniz. Ben böyle bir silahlı terör örgütü olduğunu kabul etmiyorum. Çünkü ben terörist değilim. İddia edilen silahlı terör örgütü suçlamasını kabul etmediğim için örgütünde silahlı terör örgütü olduğunu kabul etmiyorum. Son olarak söylemek isterim ki; savcılığın ve mahkemenin yaptığı araştırmalar, sorduğu sorular ve delil olarak dosyaya toplanan evraklar ile soruşturma ve kovuşturma evresi bir bütün olarak değerlendirildiğinde özel hayatım, dini inancım, kanaat ve düşüncelerim nedeniyle yargılandığım ve cezalandırılacağım açıktır. Bu nedenle daha önce belirttiğim gibi burada adaletin tecelli edeceğine dair bir ümidim yok" dedi.

Daha sonra söz alan eski hakim Neslihan Ak ise, "Ben ve eşim terörist değiliz, dosyada yüklenen suçu işlediğimize ilişkin hiçbir delil yoktur. Adil ve vicdani karar vermenizi temenni ediyorum" diye konuştu.

İfadelerin ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, Hasan Ak'ı 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan 9 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıp tutukluluk halinin devamına karar verdi. Neslihan Ak ise aynı suçtan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.