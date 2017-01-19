FETÖ davasında duruşmaya cep telefonu sokan avukat ifade verdi

SAMSUN'da 37'si tutuklu 74 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasının ikinci duruşmasına, yasak olmasına rağmen cep telefonu soktuğu belirlenen avukat mahkeme heyetine ifade verdi. Cumhuriyet savcısı ise baroya yazı yazılıp, avukat hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep etti.

Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'FETÖ terör örgütüne üye olmak' iddiasıyla haklarında dava açılan 37'si tutuklu 74 sanığın yargılanmasına bugün de devam edildi. Dün başlayan ve bir kısım sanıkların ifadelerinin alındığı duruşmanın ikinci gününde, mahkeme heyeti, duruşmaya katılan tutuksuz sanık ve sanık yakınlarına cep telefonuyla salona girilmesinin yasaklandığını belirtip uyardı. Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların ifadelerini aldığı sırada iddiaya göre tutuksuz iki sanığın avukatı olan A.B.Ö. duruşma salonuna cep telefonu sokup müvekkili H.İ.K.'ya verdiği sırada salonda görevli polis memurları olayı görüp avukatı uyardı.

Uyarının ardından aynı avukat bu kez diğer tutuksuz yargılanan müvekkili A.İ.Ö.'nün duruşmayı takip etmeye gelen kızı M.B.Ö.'ye salonda cep telefonu verirken yine görevli polisler tarafından farkedildi. Polisler olayla ilgili tutanak hazırladıktan sonra mahkeme başkanına verdi. Mahkeme başkanı olayı zabıtlara geçirip avukata söz hakkı verdi. Avukat da müvekkilinin kızının cep telefonunu kendisine emanet olarak bıraktığını daha sonra da kendisinin cep telefonunu iade ettiğini söyledi. Cumhuriyet savcısı ise baroya yazı yazılarak avukat hakkında disiplin soruşturması başlatılmasını talep etti.

Daha sonra mahkeme heyeti ifadesi alınamayan tutuklu sanıkların ifadelerinin alınması için duruşmayı yarına erteledi.