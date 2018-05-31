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FETÖ davasında, Boydak'ların avukatları esasa ilişkin savunmaya başladı

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8'inci kez hakim karşısına çıkan Boydak kardeşlerin yargılanmasına 4'üncü günde de devam edildi. Duruşmada sanık avukatları esasa ilişkin savunmalarına başladı.

FETÖ davasında, Boydak'ların avukatları esasa ilişkin savunmaya başladı
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 8'inci kez hakim karşısına çıkan Boydak kardeşlerin yargılanmasına 4'üncü günde de devam edildi. Duruşmada sanık avukatları esasa ilişkin savunmalarına başladı.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, tutuklu sanıklar Memduh ve Şükrü Boydak, tutuksuz sanıklar Bekir ve Mustafa Boydak kardeşler ile Murat Bozdağ hazır bulundu. Boydak Holding yönetim kurulu eski başkanı Hacı Boydak ise tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı. Tutuksuz sanıklardan Erol ve İlyas Boydak ile Halit Bayhan ise duruşmaya katılmadı.

AVUKATLARI SAVUNMA YAPTI

Dünkü duruşmada tüm sanıklar esasa ilişkin savunmalarını tamamlarken, duruşmanın 4'üncü gününde ise sanık avukatları savunma yaptı. Cumhuriyet savcısının 64 sayfalık mütalaası ve tanık ifadelerine karşı savunma yapan avukatlar, bazı tanıkların mahkemede dinlenmediğini, mahkeme salonunda hazır edilerek, sanıklarla yüzleştirilmeleri gerektiğini ve tanıklara soru sorma haklarını kullanmaları gerektiğini söyledi. Müsadere kararının da bu aşamada gerçekleşmesinin hukuki olmadığını dile getiren avukatlar, müsadere isteğinin Boydak Holding'i mali olarak bitirmek olduğunu savundu. Şirket içi mail yazışmalarında, Pensilvanya'da bulunan FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e ait malikanenin 2 odasının tefrişatını Boydak'ların yaptığı iddialarını kabul eden avukatlar, bunlardan birinin 2009, diğerinin ise 2012 yıllarında olduğunu, o tarihlerde örgütün terör örgütü olarak ilan edilmediğini ifade etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı yarın 09.00'a erteledi. Duruşmanın yarın da sanık avukatlarının savunmalarıyla devam edeceği belirtildi.

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