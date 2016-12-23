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FETÖ davasında avukat 'Reddi Hakim' talebinde bulundu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 5 adliye çalışanın yargılandığı davada sanıklardan Hasan Özsarı’nın avukatı Özcan Akıncı, 'Reddi Hakim' talebinde...

FETÖ davasında avukat 'Reddi Hakim' talebinde bulundu

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 5 adliye çalışanın yargılandığı davada sanıklardan Hasan Özsarı’nın avukatı Özcan Akıncı, 'Reddi Hakim' talebinde bulundu. Duruşma 29 Aralık Perşembe gününe ertelendi.
2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasına tutuklu sanıklar Hasan Özsarı, Ali Ulutaş, Mustafa Aksoy, Zengin Bilgin ve Resul Çoban Nevşehir Kapalı Cezaevinden Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada, tutuklu sanıklardan Hasan Özsarı’nın avukatı Özcan Akıncı, hakimin tarafsız karar veremeyeceği iddiasıyla, Ceza Muhakemesi Kanunun 27/1 maddesi gereğince, yazılı ve sözlü olarak 'Reddi Hakim' talebinde bulundu. Mahkeme savcısı ise, reddi hakim talebinin reddini  istedi. Duruşma, talebin görüşülmesi için 29 Aralık perşembe gününe ertelendi.

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