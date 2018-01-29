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FETÖ davasında 6 iş adamına tahliye

DENİZLİ'deki 29'u tutuklu 68 sanıklı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, örgüte finans desteği sağladıkları ve il yapılanmasını oluşturdukları iddiasıyla yargılanan tutuklu 6 iş adamı, adli...

FETÖ davasında 6 iş adamına tahliye
DENİZLİ'deki 29'u tutuklu 68 sanıklı, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında, örgüte finans desteği sağladıkları ve il yapılanmasını oluşturdukları iddiasıyla yargılanan tutuklu 6 iş adamı, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

EGS Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen FETÖ/PDY davasının beşinci duruşmasına, 29'u tutuklu, 68 sanık ile yakınları ve avukatlar katıldı. Duruşmada sanıkların savunmalarını tamamlamasının ardından avukatlar müvekkillerinin tahliyesini talep etti. Ardından mahkemeye heyeti, duruşmaya ara verdi.

Yaklaşık 3 saat süren aranın ardından verilen ara kararla, tutuklu sanıklardan işadamları Sezai Günalp, Osman Özen, Osman Refik Esmek, Hüseyin Moralıoğlu, Osman Kiriş ve İsmail Gürsoy, ByLock tespit tutanaklarında isimlerinin olmaması ve tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak, adli kontrol şartıyla tahliye edildi. Diğer sanıkların ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Mahkeme heyeti, duruşmayı ise 21 Mayıs 2018'e erteledi.


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