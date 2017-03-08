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FETÖ davasında 6 akademisyen tahliye edildi

SAMSUN, () - SAMSUN'da, FETÖ/PDY'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 16'sı tutuklu, 42 akademisyenin yargılanmasına bugün 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde...

FETÖ davasında 6 akademisyen tahliye edildi

SAMSUN, () - SAMSUN'da, FETÖ/PDY'nin Ondokuz Mayıs Üniversitesi yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonun ardından haklarında dava açılan 16'sı tutuklu, 42 akademisyenin yargılanmasına bugün 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmada 6 tutuklu sanık, tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi.
Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yaklaşık 8 ay önce, OMÜ'ye yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda eski rektör yardımcısı Prof.Dr.Hakan Leblebicioğlu'nun da aralarında bulunduğu 42 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 16'sı tutuklandı. 26 akademisyen ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' 'silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından dava açılan 16'sı tutuklu, 42 sanığın yargılanmasına bugün devam edildi. Tüm sanıkların ifadelerini alan mahkeme heyeti, daha sonra tanık ifadelerini dinledi.
İfadelerin tamamlanmasının ardından kararı açıklayan mahkeme heyeti, eski rektör yardımcısı Prof.Dr. Hakan Leblebicioğlu'nun da bulunduğu 3 sanığı kefaletle, 3 sanığı da yurt dışına çıkış yasağı koyup tutuksuz yargılanmak üzere serbet bıraktı. 10 tutuklu sanığın ise tutukluluk halinin devamına karar verip duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

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