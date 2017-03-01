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FETÖ davasında 4 eski komutanın tahliye talebi reddedildi

ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen Tuğgeneral Birol Şimşek, Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Tuğamiral Hasan Doğan ve Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk'ün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme,...

FETÖ davasında 4 eski komutanın tahliye talebi reddedildi
ZONGULDAK'ta, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevlerinden ihraç edilen Tuğgeneral Birol Şimşek, Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, Tuğamiral Hasan Doğan ve Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk'ün tutuklu yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, 4 eski komutanın tahliye taleplerini reddetti.
Zonguldak 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan 4 tutuklu eski komutan ve avukatlar hazır bulundu. Duruşmada, 14 asker tanık olarak dinlendi. Video konferans sistemiyle tanık olarak ifade veren, 15 Temmuz günü Jandarma İstihbarat Daire Başkanı olan Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanı Tuğgeneral Nurettin Alkan, o gece sabaha karşı 03.00 sıralarında bir arkadaşının sıkıyönetim komutanlarının listesini gönderdiğini söyledi. Alkan, "Listelerdekilerin tamamına yakınının FETÖ yapılanmasında olan kişiler olduğunu gördüm. Güvendiğimiz Kamil Günler’in ismi de listedeydi. Özel numaramdan aradığımda Kamil Günler, Zonguldak’ta olduğunu, gelen emirlere uymadığını söyledi. Kamil Günler daha sonra beni aradığında, 'Komutanım; Tugay Komutanımız Birol Şimşek’e bilgi verdim. Tugay komutanı, 'Jandarma Genel Komutanlığı’nın imzası varsa o emre işlem yapın' diye emir verdi. Ben de kendisine uygun olmadığını, emirlere uyulmaması gerektiğini söyledim' dedi" diye konuştu.
Cumhuriyet savcısının Kamil Günler'in evinde 1 doların bulunduğunu hatırlatması üzerine Nurettin Alkan, "Kamil Günler ile daha önce görüşürdük. Sıkıyönetim görevlendirmesinde Kamil Günler’in yer olmasında benim düşüncem kendilerinden olmayan hiç kimseye görev vermezler. Birol Şimşek ile ilgili istihbari hiçbir bilgim yok" dedi.
Mahkeme heyeti, 8.5 saat süren duruşmanın ardından sanıkların tahliye talebini reddederek dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Sanıklar Tuğgeneral Şimşek Zonguldak Garnizon Komutanı, Jandarma Kurmay Albay Kamil Günler, garnizonda, Tuğamiral Hasan Doğan Karadeniz Bölge ve Garnizon Komutanı, Deniz Albay Mustafa Kemal Öztürk de garnizonda görev yapıyordu.
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