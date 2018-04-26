FETÖ davası tanığı: Kayseri'de Pensilvanya yapılanması devam ediyor

KAYSERİ Ticaret Odası (KTO) eski Başkanı Mahmut Hiçyılmaz'ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında yargılanmasına devam edildi. Duruşmada tanık olarak dinlenen İlker Horoz, Kayseri'de Pensilvanya yapılanmasının aktif olarak devam ettiğini söyledi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mahmut Hiçyılmaz ve avukatları hazır bulundu. Hakkında yapılan suçlamaları kabul etmeyen Hiçyılmaz, beraatini istedi. Tanık olarak dinlenen işadamı İlker Horoz, FETÖ tarafından mağdur edildiğine ifade ederek, "2005 yılında silahlı eğitim vermesi için izin verilen ilk güvenlik şirketiyiz. Şirketlerimiz kritik ve önemli noktalarda olduğu için, bizi ele geçirmeye çalıştılar. Cezaevine attılar. O dönemin tüm hakim ve savcıları, bizi yargılayan herkes, 15 Temmuz'dan sonra tutuklandı. FETÖ yapılanması kendilerine biat edenleri akşam oturmalarında bir araya getirip ticari olarak büyütüyorlardı. Türkiye Cumhuriyeti'nin büyükelçiliğin olmadığı ülkelerde bile bizim okulumuz var diye propaganda yapıyorlardı. Cezaevinden çıkınca örgüte ait temizlik şirketinin yöneticileri, bize geçmiş olsuna geldiler. 1-2 ay sonra da Ticaret Odası seçimleri vardı. 'Sizin oy potansiyeliniz yüksek, oylarınızı Mahmut Hiçyılmaz'a verin' dediler. Amerika'da bulunan Pensilvanya neyse, Türkiye'de de Kayseri aynı durumda. Şu an hala Kayseri'de Pensilvanya yapılanması devam ediyor" diye konuştu.

KTO AVUKATININ DAVAYA KATILMA TALEBİ REDDEDİLDİ

KTO avukatı, 2014 Haziran ve Ağustos aylarında MASAK raporları doğrultusunda KTO tarafından Kimse Yok Mu Derneği'ne 12 bin Türk Lirası bağışta bulunulduğunu ve odanın maddi ve manevi olarak zarara uğratıldığını ifade ederek, davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, bu talebi reddetti.

Tanık ifadelerinin ardından savunması alınan Mahmut Hiçyılmaz, Cumhuriyet Savcılığı tarafından mahkemeye gönderilen ve aralarında Boydak kardeşlerin de olduğu Kayseri'deki bazı işadamlarının yer aldığı farklı tarihlerdeki seyahat raporları hakkında, "İsmi yazan şahıslarla aynı havaalanında bulunmadım. Bunun sehven yapıldığını düşünüyorum" dedi.

2013 yılında FETÖ ile irtibatlı bir temizlik şirketine KTO'nun temizlik işlerini verdiği iddiası üzerine Hiçyılmaz, "15 Temmuz yaşandıktan sonra daha önce ticari olarak feshedilmiş bir şirketin bizi şikayet etmesi itibarsızlaştırmaktan başka bir şey değildir. FETÖ'cü bir şirkete temizlik işlerini verecek olsam, sadece 2013 yıllarında değil, diğer yıllarda da vermiş olurdum. Oysa ki diğer yıllarda ihaleyi kazanan başka şirketlerdi" ifadelerine yer verdi.

Mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 21 Haziran'a erteledi.

4 İŞADAMINDAN 2'SİNE BERAAT 2'SİNE HAPİS CEZASI

FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görülen davalarda tutuksuz 4 iş adamından ikisine örgüte yardım etmek suçundan 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası verilirken, ikisi ise beraat etti.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ayrı ayrı görülen davalarda tutuksuz sanıklar Recep İ., Rifat Y., Nazım Z. ve Mehmet T. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, tutuksuz sanıklardan Nazım Z. ve Mehmet T.'yi, örgüte yardım etmek suçundan 2'şer yıl 1'er ay hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, tutuksuz iş adamları Recep İ. ve Rifat Y.'nin ise beraatlerine karar verdi.