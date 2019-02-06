FETÖ'cü yarbayın kara kaplı ajandasından darbe planı çıkmış

AĞRI 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce görülen FETÖ davasında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan dönemin Doğubayazıt 1'inci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı, eski yarbay İlksen Görkem'e 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan verilen 4 yıl 5 ay 9 günlük hapis cezası, Erzurum İstinaf Mahkemesi'nce az bulunarak, bozuldu. Görkem'in makam odasında ele geçirilen siyah kaplı ajandada, örgütün darbe planının bulunduğu ortaya çıktı.

KARAR ŞUBAT AYINDA VERİLDİ

Darbe gişimi sonrası tutuklanan ve meslekten ihraç edilen Doğubayazıt 1'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı Kurmay Başkanı eski yarbay İlksen Görkem hakkında Ağrı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. İlksen Görkem, geçen yıl Şubat ayında görülen karar duruşmasında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan da 4 yıl 5 ay 9 gün hapis cezasına çarptırıldı.

'DİRENENİ VURUN' EMRİ VERDİ

Mahkeme hazırladığı gerekçeli kararında, darbe girişimi sırasında yarbay rütbesinde olan Görkem'in, Doğubayazıt 1'inc Mekanize Piyade Tugayı Kurmay Başkanı ve tugayın ikinci adamı konumunda bulunduğunu anlattı. Darbeci yarbay Görkem'in tabur komutanlarını toplantıya çağırdığı, kurumların ele geçirilmesi için iş bölümü yaptığı ve emniyet müdür vekili, MİT müdürü ile kaymakamı arayarak, tugaya çağırdığı kaydedildi. Sanığın,komutanlara 'Direnen olursa vurun' talimatını verdiği ifade edilen gerekçeli kararda, "Darbe teşebbüsünün engellenmesi kapsamında tugaya gelen ve nizamiye kapısından girmek isteyen personele, diğer sanıklarla engel olmuş. Sanık, özellikle sıkıyönetim direktifinin icrası kapsamında oluşturulan WhatsApp grubunda yazışmalar yapmış, alt rütbeli personeli organize etmiştir" denildi.

SİYAH KAPLI AJANDADAN DARENİN PLANI ÇIKTI

İlksen Görkem'in, emir komuta zinciri kapsamında emirleri uyguladığı yönünde savunma yaptığı kaydedilen gerekçeli kararda, sanığın makam odasında yapılan aramada ise kapağında 'Silahlı Kuvvetler Ajandası' yazılı siyah renkli bir ajanda bulunduğu bildirildi. Kararda, "Ajanda sayfası içeriğinde 'kaymakam, emniyet müdürü, başsavcı vekili, belediye başkanı, AK Parti ilçe başkanı, MİT müdürü/belediye 2 Tnk, 2 ZPT, kaymakam 4 ZBT, 1 Kirpi, 1 Tnk, MİT Bele 4 ZPT 2 Tnk, TNK, 4 ZPT, 2 Tnk' şeklinde yazıların bulunduğu tespit edilmiştir. Bu doküman içeriğinde 'Telçeker Gürbulak Jandarma Ağrı Tugay Komutanlığı Vekil görevlendirmesi, duyuru tutanağı şahitler imzası' şeklinde bilgilerin olduğu tespit edilmiştir. Sanığın makam odasındaki siyah renkli ajandanın, Doğubayazıt 1. Mekanize Tugay Komutanlığı personelince 15 Temmuz'da gerçekleştirilmesi planlanan darbe girişimi için hazırlanmış plan olduğu belirlenmiştir. Dokümanda Doğubayazıt ilçesindeki kaymakam, emniyet müdürü, MİT müdürü, AK Parti ilçe başkanı, başsavcı, belediye başkanı, polis özel harekat mensuplarının yanı sıra kullanılacak zırhlı askeri araçların ve malzemelerinin isimlerinin, yapılacak eylemde gerçekleştirilmesi planlanan iş ve işlemlerin yazılı olduğu anlaşılmıştır" denildi.

İSTİNAF KARARI HEM ONADI HEM BOZDU

Ağrı 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nin verdiği karar, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 6'ncı Ceza Dairesi'nce incelendi. İstinaf Mahkemesi, yerel mahkemenin İlksen Görkem hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek' suçundan verdiği ağırlaştırılmış ömür boyu cezasını onadı. 'Görevi yaptırmamak için direnme' suçundan verilen cezayı ise az bularak bozdu.