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FETÖ'cü sağlık çalışanlarına 15 yıl hapis istemi

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında Kozan Devlet Hastanesi eski başhekiminin da bulunduğu 7 sağlık çalışanı hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 15...

FETÖ'cü sağlık çalışanlarına 15 yıl hapis istemi
ADANA'da FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında aralarında Kozan Devlet Hastanesi eski başhekiminin da bulunduğu 7 sağlık çalışanı hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
15 Temmuz darbe girişimi ardından Kozan İlçe Devlet Hastanesi'ne operasyon düzenlendi. Başhekim Süleyman C. ile sağlık personeli Tamer Erdoğdu, Yıldırım Bahadır Polat, Saim Ağca, İsmail T., Zeki T., ve Vahap B. gözaltına alındı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheliler suçlamaları kabul etmezken Erdoğdu, Polat ve Ağca tutuklanırken diğerleri şüpheliler adli kontrolle serbest bırakıldı.
Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı iddianamesini hazırladı. 64 sayfadan oluşan iddianamede Emniyet Genel Müdürlüğü'nün FETÖ ile ilgili raporu da yer aldı. Bazı şüphelilerin evlerindeki aramalarda Fethullah Gülen'e ait kitap ile dergiler ele geçirildiğini belirten savcı, bazı şüphelilerin FETÖ ile bağlantılı olduğu gerekçesi ile kapatılan Ufuk Sağlık-Sen'e üye olduklarını kaydetti. Bakanlık soruşturması sonucu tutuklu şüphelilerin meslekten ihraç edildiğine dikkat çeken savcı, bazı şüphelilerin Fethullah Gülen'in talimatı üzerine Bank Asya'ya para yatırdıklarını belirtti. Savcı, tüm şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açtı. Şüphelilerin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

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