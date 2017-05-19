FETÖ'cü polis: Şehit olursam diye Bank Asya'ya para yatırdım

ERZURUM'da görülen FETÖ/PDY davasında 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle tutuklu yargılanan eski polis memuru Muammer Toz, Bank Asya'ya para yatırmasını, "PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlar için Güneydoğu'ya gönderilenler oldu. Benim de gönderilebileceğimi düşünerek bankaya 10 bin lira yatırdım. Bu para şehit olursam ailemin kullanması içindi" diyerek savundu.

Erzurum Emniyet Müdürlüğü muhabere biriminde görev yapan polis memuru Muammer Toz, geçen 23 Ağustos günü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanarak cezaevine konuldu. Örgütün kriptolu haberleşme programı 'ByLock'u iki cep telefonu hattında da kullandığı tespit edilen Muammer Toz'un yapılan incelemede ele başı Fetullah Gülen'in talimat videolarını izlediği belirlendi. Talimat üzerine örgüte ait Bank Asya'ya para yatırdığı, eşi ve kızı adına da hesap açtığı ortaya çıkan Muammer Toz'un 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapsi istendi.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün yapılan ilk celsede sanık Muammer Toz ile avukatı hazır bulundu. Suçlamaları kabul etmeyen ve meslekten ihraç edilen Muammer Toz, 'ByLock' kullanmadığını iddia etti. Fetullah Gülen'e ait video ve haberleri okumadığını öne süren Muammer Toz, Bank Asya'ya talimat üzerine para yatırmadığını öne sürdü. Toz, "Daha önce çalıştığım yerdeki birimimden PKK'ya karşı gerçekleştirilen operasyonlar için Güneydoğu'ya gönderilenler oldu. Benim de gönderilebileceğimi düşünerek bankaya 10 bin lira yatırdım. Bu para şehit olursam ailemin kullanması içindi. Talimat üzerine yatırmadım, daha sonra da parayı çektim" diye konuştu.