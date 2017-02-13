FETÖ'cü iki aile Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı

Engin ÖZMEN / MERİÇ(Edirne), () - EDİRNE'nin Meriç İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen öğretmen Burak Kütküt, araştırma görevlisi eşi Vahide Kütküt ile iç denetçi Ahmet Talha Çalgan ve doktor eşi Türkan Çalgan, Meriç nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmaya çalışırken, jandarma ekiplerince yakalandı. Yanlarındaki çocuklarıyla sağlık kontrolünden geçirilen 4 şüphelinin de 'ByLock' kullandığı ve ikisi hakkında da yakalama kararı olduğu ortaya çıktı.

Edirne'nin Meriç İlçesi'nde devriye gezen jandarma ekipleri, Meriç nehri kıyısında şüpheli bir grup gördü. Yanlarında çocukları da bulunan 4 şüphelinin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nda görevli öğretmen Burak Kütküt, Ankara Gazi Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde araştırma görevlisi olan eşi Vahide Kütküt, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda iç denetmen olan Ahmet Talha Çalgan ve Çankaya Çukurcu Aile Sağlık Merkezi'nde doktor olan eşi Türkan Çalgan olduğu ve FETÖ soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edildikleri tespit edildi.

YUNANİSTAN'A GEÇMEK İÇİN BOT ARIYORLARMIŞ

Yapılan incelemede FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen şüphelilerden Burak Kütküt ve Türkan Çalgan hakkında Ankara Sulh Ceza Hakimliği’nde yakalama kararının olduğu ortaya çıktı. Meriç Nehri üzerinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a gitmek için sınıra gelerek bot ve tekne aradıkları tespit edilen ve üzerlerinden 4 bin euro ile 2 bin lira çıkan şüpheliler Uzunköprü Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Kadın şüpheliler tanınmamak için yüzlerini gizlerken, ellerine takılı kelepçeleri gösteren Burak Kütküt ise gazetecilerin 'Neden kaçıyordunuz?' sorusu üzerine, "Ekmek davasının kelepçeleri, haksız yere beni işten atan zalimlerin eseri. İşsizim, İş-Kur'a kayıtlıyım iş vermiyorlar" dedi.

YARDIM EDEN TAKSİCİ DE GÖZALTINA ALINDI

FETÖ/PDY örgütü içerisinde haberleşmeyi sağladığı öne sürülen cep telefonu uygulaması 'ByLock' kullandıkları öne sürülen 4 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne teslim edildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere yardım ettiği gerekçesiyle taksici Ahmet Efeoğlu da gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.



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