FETÖ'cü Emniyet Müdürü Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ali Can ZERAY / EDİRNE,() - FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen eski Emniyet Müdürü M.S.Ç., Yunanistan'a kaçmak isterken Edirne'nin Keşan İlçesi'nde polis tarafından yakalandı. M.S.Ç.'nin kaçışına kılavuzluk yapan Y.A. da gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde görevliyken 15 Temmuz darbe girişimi sonrası meslekten ihraç edilen 3'üncü sınıf Emniyet Müdürü M.S.Ç.'nin yasadışı yollardan Yunanistan'a kaçacağını belirledi. Polis, M.S.Ç.'nin İstanbul'dan bindiği ve FETÖ üyelerini yasadışı yollardan yurtdışına kaçırdığı gerekçesiyle hakkında arama kararı bulunan Y.A.'nın kullandığı otomobili takibe aldı. Sınır kesimlerinde önlem alan polis, M.S.Ç.'nin içinde bulunduğu otomobili Keşan İlçesi'nde durdurdu. M.S.Ç. ile otomobili kullanan Y.A., gözaltına alınarak sorgulanmak üzere Edirne İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkarıldı. Savcılıktan mahkemeye sevk edilen eski Emniyet Müdürü M.S.Ç. ile ona kılavuzluk yapan Y.A. tutuklandı.

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