Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile görüşmeye açığız
Pentagon: Rusya Savunma Bakanlığı ile...
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle hastaneye başvurdu
Suşehri'nde 300 kişi, zehirlenme şüphesiyle...
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli' kilitledi
AK Partili Turan'ın telefonunu 'bedelli'...
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor
Oktar'ın 13 saattir ifadesi alınıyor

FETÖ'cü dernek üyelerine hapis

KAYSERİ'de kapatılan Yemliha ve Mahzemin Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne üye 15 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında 10 sanık, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı. Kanun...

FETÖ'cü dernek üyelerine hapis
KAYSERİ'de kapatılan Yemliha ve Mahzemin Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne üye 15 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında 10 sanık, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yemliha ve Mahzemin Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne üye 15 sanığın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada, çiftçi, öğretmen, mimar ve esnaftan oluşan 15 sanık hazır bulundu. Sanıklar, örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadıklarını öne sürüp, haklarındaki iddiaları reddederek, beraatlerini istedi.
Mahkeme, sanıklar Ahmet G., Harun Ö., Hasan B., Ömer Şevket Ö. ve Şevki A.'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay, etkin pişmanlığı kabul edilen Mehmet U.'ya da aynı suçtan 3 yıl 9 ay, şüphelilerden Mücahid G. ve Yılmaz R.'ye ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası verdi. Heyet, Şerafettin B., Sıddık İ., Mustafa E., Mustafa D., Ahmet G., Erhan Ö. ve Mikail Ş.'nin ise beraatine karar verdi.

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325