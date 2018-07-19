FETÖ'cü dernek üyelerine hapis

KAYSERİ'de kapatılan Yemliha ve Mahzemin Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne üye 15 sanığın yargılandığı FETÖ/PDY davasında 10 sanık, 2 yıl 1 ay ile 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Yemliha ve Mahzemin Eğitim, Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği'ne üye 15 sanığın 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandığı davanın karar duruşması görüldü. Duruşmada, çiftçi, öğretmen, mimar ve esnaftan oluşan 15 sanık hazır bulundu. Sanıklar, örgütün talimatıyla Bank Asya'ya para yatırmadıklarını öne sürüp, haklarındaki iddiaları reddederek, beraatlerini istedi.

Mahkeme, sanıklar Ahmet G., Harun Ö., Hasan B., Ömer Şevket Ö. ve Şevki A.'ya, 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay, etkin pişmanlığı kabul edilen Mehmet U.'ya da aynı suçtan 3 yıl 9 ay, şüphelilerden Mücahid G. ve Yılmaz R.'ye ise 'örgüte yardım etme' suçundan 2'şer yıl 1'er ay hapis cezası verdi. Heyet, Şerafettin B., Sıddık İ., Mustafa E., Mustafa D., Ahmet G., Erhan Ö. ve Mikail Ş.'nin ise beraatine karar verdi.