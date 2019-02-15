FETÖ'cü çifte, 22,5 yıl hapis istemi

FETÖ/PDY'nin 'mahrem imamı' Erol Arslan ile örgütte 'büyük abla' olan eşi Yasemin Arslan hakkında 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 22'şer yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Dün ilk kez hakim karşısına çıkan çift suçlamaları kabul etmezken, davanın iddianamesinde daha önce itirafçı olan Satılmış Şimşek'in "Sadık kod, emniyet personeli hakkında bilgi sorar, emniyetle ilgili gizli bilgileri bizimle paylaşırdı", eski asker Bünyamin Deniz'in de "Erol Arslan benim ve arkadaşımın askeri sınavı kazandığımızı öğrendikten sonra bizi spor testi ve mülakat konuları ile ilgili çalıştırdı. Mülakatta nasıl davranmamız gerektiği konularında bilgiler verdi" şeklindeki ifadeleri yer aldı.

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca haklarında soruşturma açılan öğretmen Erol Arslan'ın 'bölge talebe mesulü' olarak görev yaptığı dönemde, öğrencilerin örgütün emniyet ve asker yapılanmalarına girmesi için eylemlerde bulunduğu, eğitim yapılanmasında yer aldığı ve 'Eyüp' kod adını kullandığı tespit edildi. Örgütün Artvin il eğitim danışmanı statüsüne getirilen Erol Arslan'ın, sözde başarıları üzerine de emniyet mahrem yapılanmasında görevlendirildiği belirlendi. Daha sonra örgütte 'zümre başkanı' statüsüne kadar yükseltilen Arslan'ın bu görevde 'Sadık' kod adını kullandığı ortaya çıktı. Ev hanımı eşi Yasemin Arslan'ın 'Reyhan' kod adını kullandığı ve örgütte 'büyük abla' konumunda olduğu tespit edildi. Çiftin örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullanıcısı olduğu da belirlendi. Haklarında arama kararı çıkartılan çift, 23 Kasım 2018 yakalandı ve tutuklanarak, cezaevine konuldu. Erol Arslan ve Yasemin arslan hakkında Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütü yöneticiliği' suçundan 15 yıldan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Davanın iddianamesimde itirafçı örgüt üyelerinin ifadelerine yer verildi. İddianamede itirafçı olan sözde imamlardan Satılmış Şimşek'in 16 Ağustos 2017'de verdiği ifadesinde, "Kendisini Sadık kod adı ile tanırım. 2015-2016 yılları arasında Erzurum'da örgütün mahrem yapısı olarak bilinen emniyet yapılanması içerisinde bizim grubun sorumlusuydu. Öğretmen pozisyonunda bulunanlara imamlık yapardı. Bizden himmet toplar, bizim polis memurlarından topladığımız himmetleri bu şahsa verirdik. Emniyet personeli hakkında bilgi sorar, emniyetle ilgili gizli bilgileri bizimle paylaşırdı. Ayrıca elden bana maaş adı altında para veren şahıstır" dediği kaydedildi.

Yine iddianamede Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şüpheli olarak ifadesi alınan itirafçı eski asker Bünyamin Deniz'in de "Eyüp kod Erol Arslan arkadaşım ile benim askeri sınavı kazandığımızı öğrendikten sonra, bizi spor testi ve mülakat konuları ile ilgili çalıştırdı. Mülakatta nasıl davranmamız gerektiği konusunda bilgiler verdi. Mülakata girdik, spor testine girdik ve kazandık" şeklindeki sözlerine yer verildi. İddianamede, örgütün mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalarda ele geçirilen dijital verilerde Erol Arslan'ın bilgilerinin bulunduğu da kaydedilerek, şu bilgiler aktarıldı:

"Bağlı bulunduğu büyük bölge Erzurum. Kod adı Sadık. Birimi; lise, görevi müdür yardımcısı/zümre başkanı. Konumu; müdür yardımcısı/zümre başkanı. Vasfı:A, Bank Asya durumu: artıran, ByLock durumu var. Eagle durumu; 398193. Eşinin örgüte mensup olup olmadığı; evet. Eşinin eagle durumu: 197428. Acil durumda ulaşılacak kişi; Musa Bey. Acil durum shu-telegram 110454 olarak kodlandığı. Bu kodlamaların şüphelinin örgüt içerisindeki görevleri ve kişisel bilgileri ile uyum gösterdiği tespit edilmiştir."

Yasemin Arslan'ın ByLock programında, kullanıcı olarak 'Reyhan' adını kullandığı, 19'un memleketi olan Çorum'un plakası, 08'in de o dönem ikamet ettiği Artvin ilinin plakası olduğu bildirildi. Sanığın şifresinin ise oğlunun adı olan 'Erdal' olduğu kaydedildi.

Erzurum 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün ilk kez hakim karşısına çıkartılan çift, suçlamaları kabul etmedi.