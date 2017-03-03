FETÖ'cü 7 öğretmene 6'şar yıl 3'er ay hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklu olarak yargılanan 7 öğretmen, 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum oldu.

2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada 6 aydır tutuklu bulunan sanıklar Sefer Çolakoğlu, Fatih Çelik, Tekin Baydemir, Yusuf Göncü, Uğur Çilkoparan, Mustafa Gezer ve Mustafa Yasul hazır bulundu. Örgütün kriptolu programı olan ByLock'u kullandığı belirtilen sanıklardan Yusuf Göncü savunmasında suçlamaları reddederek, "Ben devletime milletime ihanet etmedim" dedi. Tutuklu sanık Uğur Çilkoparan ise yaptığı savunmada, "180 gündür cezaevindeyim. Adeta şeytanlaştırıldık" diye konuştu. Mahkeme heyeti yargılama sonundan 7 sanığı 'Silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına mahkum etti.

Karar sonrasında tutuklu öğretmenlerin eşleri duruşma salonunda sinir krizi geçirerek, gözyaşı döktü.