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FETÖ'cü 7 kadın tutuklandı

DENİZLİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte abla olarak görev yaptığı ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenerek...

FETÖ'cü 7 kadın tutuklandı
DENİZLİ'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, örgütte abla olarak görev yaptığı ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı belirlenerek gözaltına alınan 12 kadından 7'si sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube'si ekiplerinin, geçen 18 Şubat’ta Denizli, Muğla, İzmir, Ankara, Bursa ve İstanbul'da düzenlediği eş zamanlı operasyonda, örgütte abla olarak görev alan ve örgütün şifreli haberleşme programı Bylock'u kullandığı tespit edilen 12 kadın gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 12 kadından 7'si tutuklanırken, 5 kadın da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.  

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