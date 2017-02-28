FETÖ'cu 3 öğretmene 6 yıl 3 ay hapis

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan 3 öğretmen, yargılandıkları mahkemece 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6'şar yıl 3'er ay hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada, 'silahlı terör örgütüne üye olmak', 'örgütün kriptolu iletişim programı 'ByLock'u kullanmak' suçundan hakim karşısına çıkan öğretmenler Davut Tek, Murat Sukut ve Şaban Sağıroğlu üzerlerine atılan suçlamaları kabul etmeyerek tahliyelerini talep etti. Mahkeme heyeti yargılama sonunda tutuklu 3 öğretmene 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Bir başka duruşmada yine FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılanan polis memurları Mehmet A., Mehmet A. ve öğretmen Ayhan B. cezaevinde yattıkları süre göz önünde bulundurularak tahliye edildi.