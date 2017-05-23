FETÖ'cü 2 akademisyen Yunanistan'a kaçarken yakalandı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, () - EDİRNE'nin Meriç İlçesi'nin Müsellim Köyü’nden Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ/PYD'den aranan Doç.Dr. M.A.B. ile öğretim üyesi M.K., eşi ve çocuğu yakalandı.

Edirne’nin Meriç İlçesi Müselim Köyü’nde geçtiğimiz günlerde sınır karakolu askerleri iki ülkenin sınır hattını belirleyen Meriç Nehri üzerinden botla Yunanistan’a kaçak yollardan geçmek isteyen 2 kişi, binr kadın ve 1 çocuk yakaladı. Yapılan çalışmada yakalanan kişilerin, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında mesleklerinden ihraç edilen ve haklarında yakalama kararı bulunan Marmara Üniversitesi'nden Doç.Dr. M.A.B. ile Süleymanpaşa Üniversitesi eski öğretim üyesi M.K., eşi S.K. ve çocuğu olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheliler, Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturması tamamlanan M.K.'nin eşi S.K. ile çocuğu serbest bırakıldı. Şüphelilerden M.A.B.'nin emniyetteki soruşturması devam ederken, M.K. ise adliyeye sevk edildi.



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